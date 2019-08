Et bien curieusement, j'ai été surpris par le service ! Alors le contexte : smartphones banal sur Android, manette Xbox One connectée en Bluetooth. Connexion câblée en revanche (interferences wifi à cause du nombre de visiteurs dans le salon), et serveurs en Europe de l'ouest (et non sur le salon, c'est important, c'est bien de l'INTERNET).Et bien ça fonctionne carrément bien ! J'ai pu jouer à Ori and the Blind Forest sans latence visible,Forza Horizon 4 et Recore.J'avoue que le système est vraiment "bandant" pour quelqu'un disposant d'une excellente connexion Internet chez elle, Microsoft m'a également confirmé sa volonté de connecter chaque joueur au plus près de sa ville via leur structure Azure. Pour la Caraïbes, ça reste à étudier, mais dans un premier temps, les efforts seront concentrés sur les USA et l'Angleterre.Le projet est colossale, même si je me demande comment on accèdera au service sur son téléviseur (via la Xbox One S All In One ?) vu que jouer sur l'écran de son smartphone à la maison (pas sûr que la 4G permettent cela ?) ça me parait un peu.... Contre productif.Pas d'images, sorry les gars. Je vous en mets une du stand quand même, et un lien vers ma galerie de 300 images sur le salon :