Amateurs de vaisseaux et de voyages dans l’espace, la Gamescom 2019 vous a réservé une belle surprise avec l’annonce de Everspace 2. Cette suite se veut être un RPG en Open World.



Quelques changements sont à noter, puisque le studio laisse tomber le côté rogue-like, pour nous proposer un soft en monde ouvert avec une progression persistante, et un gameplay qui se concentre sur les phases de tir en vaisseau ainsi que des éléments de jeux de rôle et une narration très poussée.



Si le trailer ci-dessous donne très envie, Rockfish Games a besoin de l'aide des fans. Il lancera ainsi un Kickstarter le 9 septembre prochain, avec pour objectif de récolter pas moins de 450 000 dollars.