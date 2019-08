Suite à cet Opening Night Live, rien n'a changé pour ma part. Voici ma liste à jour (et vous ???)Je vais bien évidemment garder qu'une seule préco entre Pes & fifa, d'un côté, j'aime bien Pes et de l'autre, mes potes vont rester sur fifa ... Dilemme ...Je ne pense pas prendre Ghost & Watch Dogs mais je vais suivre ces jeux tout de même. Seul Rainbow Six peut m'intéresser, j'attends de voir le gameplay. God & Monsters, on a rien vu pour l'instant donc je ne sais pas.