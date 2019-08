Le 28 août prochain, un patch va ajouter les vaisseaux Separatist Dreadnought et Republic Venator au mode Héros contre Vilains, de nouveaux lieux capables d'accueillir les combats lors des parties en ligne. Le mode Suprématie Capitale va lui évoluer, et notamment sa phase d'assaut du Vaisseau Mère : l'assaillant aura, à chaque attaque, cinq minutes pour capturer un Poste de Commande et, s'il y arrive, cinq minutes supplémentaires pour détruire le navire. S'il échoue, le combat retourne au sol, mais les dégâts réalisés sont conservés pour les assauts suivants.



Le système de respawn va aussi changer dans cette expérience, avec la possibilité de réapparaître, sous certaines conditions, dans un Poste de Commande que nous dirigerons. La mise à jour de la fin du mois introduira enfin trois nouvelles apparences pour les Droïdes B1, appelées Pilote, Entraînement et Jungle.



Ensuite, des projets encore plus intéressants arriveront ces prochains mois. En septembre, nous découvrirons Felucia, une carte originale pensée pour le mode Suprématie Capitale et promise depuis quelque temps. La mise à jour ajoutera aussi un mode PvE où quatre joueurs dirigeront soit la République Galactique ou l'Alliance Séparatiste dans des missions sur les cinq planètes de La Guerre des Clones, avec une expérience différente selon le camp choisi, nous rendant parfois assaillant, parfois défenseur. Cette expérience coopérative utilisera de nombreux véhicules, héros et éléments du mode multijoueur existant.



Toujours le mois prochain, Star Wars Battlefront II aura droit à un autre mode qui va faire sauter les fans au plafond : Action Immédiate va faire son retour dans la franchise. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit tout simplement du jeu en solo des titres originaux, nous permettant de diriger notre armée seul pour conquérir cinq Postes de Commande face à l'intelligence artificielle. Jouable hors connexion, le mode sera compatible au lancement avec Naboo, Kamino, Kashyyyk, Geonosis et Felucia. Encore en septembre, une unité inédite sera ajoutée, le Commando Clone. Armé d'un DC-17m Repeating Blaster Rifle, il pourra aussi bien utiliser son outil comme un blaster que comme un lance-grenade. Un défi sera enfin lancé en septembre pour obtenir une skin très demandée, qui « fera plaisir aux fans de Luke Skywalker et de Star Wars : Un Nouvel Espoir » : la tenue emblématique du héros dans le premier épisode est sûrement ce qui se cache derrière ce teasing.