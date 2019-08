Scénarisé et dessiné par Chris Roberson, Tony Parker (non, pas le joueur de basket), l'ouvrage de 112 pages sera vendu 15 euros à partir du 26 septembre prochain. Ce dernier est une préquelle, racontant donc les aventures de Kratos avant les événements du jeu. Lorsqu'il déclenche l'ire d'un mystérieux culte de berserker après avoir sauvé un homme des griffes d'un ours, il doit choisir sa manière d'agir, tandis qu'il tente d'oublier son passé sanglant. Pour nous donner envie d'en lire plus, l'éditeur a diffusé trois planches déjà traduites.