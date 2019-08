Ce DLC devrait être disponible pour tous les possesseurs du titre dans le courant du deuxième trimestre, et comprendra au final plus de 50 équipes nationales sous licence. Cependant, une partie d'entre elles sera disponible dès le lancement du jeu en septembre. Disposant des droits, Konami proposera les tenues, les écussons, et les vrais joueurs de ces équipes. Guy Laurent-Epstein, marketing director chez UEFA Events, déclare :



"Nous sommes heureux de poursuivre et d’étendre notre partenariat avec Konami. L’UEFA Euro 2020 est une opportunité de renforcer notre relation et de lui trouver de nouvelles et passionnantes applications, mais aussi d’interagir avec nos fans mutuels dans le monde entier."

Du côté de Konami, on se montre très satisfait de ce partenariat :



"Nos équipes ont tout fait pour obtenir les meilleures et les plus importantes licences possibles pour eFootball PES 2020. Il s’agit de licences de qualité qui atteignent le niveau d’excellence que nous nous efforçons d’obtenir chaque année avec notre jeu. Ce partenariat avec l’UEFA et l’EURO 2020 sont une belle victoire pour notre communauté et les nouveaux joueurs qui sont à la recherche de contenu récent tout au long de l’année."