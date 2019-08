C'était a 20H hier en direct et j'aimerais avoir vos retours sur cet événement comme les différentes conférences de l'E3 2019 en juin.Personnellement, voici mon avis :C'était tout simplement dispensable, toutes les annonces de jeux étaient très décevantes et montrer des choses inintéressantes. Les jeux montrés n'étaient pas incroyables du tout, même un trailer bordélique et digne des nanars américains des années 90 de Gears 5 passe pour un chef-d’œuvre parmi tous ces jeux.Au passage pour Gears 5 c'était largement mieux que l'horrible présentation de l'E3 2019, c'était même la bande-annonce a mettre a l'E3.Ensuite il y a eu aucune grande surprise, Geoff le père Noël de service, comme d'habitude nous avaient promis monts et merveilles et encore une fois de plus...nada.Déçu de Capcom aussi qui se repose sur Monster Hunter depuis pas mal de mois maintenant. Je sais que les DLC c'est le Sheitan mais il y avait moyen de faire des sales trucs pour RE 2 ou DMC V (campagne Ada? pour DMC je spoil pas mais vous voyez très bien de qui je veux parler...ou un Bloody palace en coop etc).Autre jeu que j'attendais au tournant, Predator, j'ai adoré le multi de Friday the 13th et je considère Predator 1 comme un chef-d’œuvre cinématographique intemporel, mais bordel je m'attendais a tout pour ce jeu mais pas a ça...C'est très très très moche, ça exclu PS4 bah franchement bravo, a voir cependant le gameplay du Predator qui semble être plutôt souple et aérien mais pour l'instant ça donne pas envie, ma douche froide de la conférence, ou plutôt ma douche d'acide tellement ça pique les yeux.Enfin Death Stranding, aie aie aie aie aie, vous le savait très bien que j'adore Kojima et que j’idolâtre complètement les MGS, mais franchement la, une présentation comme ça a moins de 3 mois de sa sortie ça fait peur.Il faut d'urgence une vidéo de gameplay sur les combats ou sur le système de gunfights, au moins ça, j'aime beaucoup l'aspect survie et l'ambiance du jeu mais les longs trajets sans rien autour me font très peur pour l'instant...Fan de MGS oblige, j’espère quand même de l'infiltration avec des soldats aussi, bref, a voir la véritable présentation du jeu au TGS mais là j'ai trouvé la phase de gameplay inintéressante et la présentation des personnages beaucoup trop longs (c'était limite mieux de découvrir ça, manette en main).Je demande pas des explosions et des tirs de partout, mais juste une véritable présentation du jeu, 15 min qui balance un minimum de gameplay de chaque type (infiltration, action, exploration, survie) tout en gardant ce style mystérieux.Bref, déçu de cette conférence malgré un très bon rythme avec très peu de blabla, la présentation des jeux était assez soporifique et les trailers étaient beaucoup trop génériques, rien de bien marquant pour moi donc, on va tous attendre le TGS maintenant.