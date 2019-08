Bien évidemment l'IP de Sunset Overdrive leur appartient mais je pense qu'il y a des interférences car même si l'IP appartient à Insomniac donc Sony, Sunset Overdrive à été financé et publié par Microsoft donc le seul espoir de voir Sunset Overdrive sur PS4 est que Microsoft lâche les droits de publication à Sony. En Revanche Sony peut très bien édité Sunset Overdrive 2 sans l'avale de Microsoft. Mais concernant cette licence Sony ne semble pas vouloir se focaliser dessus préfèrent continuer avec leur catalogue d'IPs comme Ratchet et Spider-Man https://www.hollywoodreporter.com/news/why-sony-interactive-bought-spider-man-maker-insomniac-games-1233018 Donc ceux qui voulait une suite à Sunset Overdrive c'est dommage car c'est pas du tout prévu dans les plans de Sony pour le moment. D'autant plus dommage quand on sait que le Studio était passionné par la licence et rêvait de faire une suite mais ne trouvant pas d'éditeur cela ne s'est jamais fait. https://www.windowscentral.com/insomniac-games-would-love-make-sunset-overdrive-2-future