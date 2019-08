La Gamescom est en approche et Microsoft Games dévoile ses plans pour le grand retour de Flight Simulator. Dorénavant nommé Microsoft Flight Simulator 2020, le titre sera disponible sur Windows 10 et Xbox One. Comme promis lors de son annonce à l'E3 2019, la roadmap du jeu vient d'être mise en ligne via un nouveau trailer qui, encore une fois, laisse rêveur les amateurs de simulation de vol. Avec un survol de Strasbourg, du bassin d'Arcachon qui laisse sans voix, puis de Barcelone, on découvre également la modélisation des tableaux de bord et de quelques avions tel que le Robin 400 ou le Cesna Caravan.



Ainsi, depuis le 15 août dernier, les choses avancent pour la partie publique et les phases techniques avec le lancement du programme insider et les tests techniques internes. Le 22 août prochain, une nouvelle vidéo devrait voir le jour ; tout comme le 29.



Les choses sérieuses commenceront en septembre avec de nouveaux médias et une preview de ce qui attendra les joueurs dans quatre futures vidéos qui seront diffusées : le monde, la météo, l'aérodynamique et les cockpits, dont on peut avoir un petit aperçu dans la cinématique du jour.



La première vidéo sera lancée en octobre tandis que la seconde phase technique de l'alpha sera mise en place. Le programme Insider sera également mis à jour, avec probablement plus de testeurs.



La planning de novembre sera présenté dans le courant du mois de septembre, selon l'évolution des choses. Il est bien évidemment encore trop tôt pour parler de date de sortie, mais 2020 semble être en bonne voie comme l'annonce le renommage du titre.