Anecdotes

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

D’après les premiers concepts arts du jeu, Sly était plutôt différent du personnage que nous connaissons aujourd’hui. De plus Sly ne s’appelait pas Sly, mais JT.Le développement du premier jeu aurait commencé la PlayStation 1, mais cette idée a rapidement été abandonnée. Cela expliquerait pourquoi il s’agit du seul épisode à ne pas avoir de monde ouvert, les fers à cheval et le compteur de vie.À l’origine, Sly était censé ramasser des sacs d’argent plutôt que des pièces de monnaie. Une fois ramassés, ces billets voltigeaient dans la sacoche de Sly. Cette idée a été abandonnée, car cela impliquait de créer des couleurs de billets pour chaque pays visité. (voir gif juste en dessous)Dans l’une des premières versions du jeu, la serpe de Sly avait plusieurs fonctions. La première était un vaporisateur capable de montrer les lasers invisibles.Et la seconde était de congeler les petits ennemis afin de les tuer plus facilement ou de s’en servir comme plateforme.Les bouteilles contenant les indices pour déverrouiller les coffres ne semblaient pas exister. En effet, des liasses de billets étaient dispersés un peu partout dans les niveaux.Si vous faites bouger les analogues de la manette lors d’une discussion à travers le Binocom, vous ferez bouger les têtes des personnages.Pendant les cinématiques, Sly est représenté avec des chaussures noires et des gants jaunes. Cependant, lorsque vous le contrôlez ses chaussures et ses gants sont bleus.Pendant la cinématique de fin du deuxième épisode “Sunset Snake Eyes”, Murray porte un chapeau Whoopie World Hat tiré du premier jeu de Sucker Punch: Rocket: Robot on Wheels.Dans Sly Collection, la musique du combat contre Mrs. Ruby est remixée. C’est pour cette raison que la musique n’est plus synchronisée avec ses attaques. Cela rend le combat plus difficile par rapport au jeu originale.Les yeux de Sly devaient être visible dans le noir, mais à cause de problèmes techniques cette fonctionnalité fera son apparition dans les épisodes suivants.Plusieurs pages du Volus Ratonus n’ont pas été intégrées au jeu probablement par manque de temps ou pour éviter des problèmes techniques. Parmi les pages supprimées était présent une technique de téléportation.Le premier membre des cinq maléfiques que Sly devait affronter était le Panda King.Le niveau de Sir Raleigh devait entièrement se jouer sous l’eau, le gang des Cooper devait utiliser un sous-marin pour s’y déplacer.À l’origine, Murray devait être un personnage bisexuel, mais cela a été mis de côté, car plusieurs personnes trouvaient cela inapproprié pour un jeu destiné aux enfants.Cependant, dans le quatrième opus quelques scènes peuvent faire penser que Murray est bel et bien bisexuel.Avant la création du Van, les développeurs avaient prévu que les personnages conduisent une motoneige ou une voiture.Un des premiers concepts du Van montrait qu’il pouvait se transformer en QG pour les différents lieux à visiter.Clockwerck était une gargouille de pierre millénaire avant de devenir un faucon mécanique puis une chouette.Dans le niveau “Crypt of the Evil Wolf Prietess”, si le joueur se tient sur l’un des piliers au fond de la crypte, et ouvre le binocom afin de regarder le cercueil après quelques secondes Rocket ou Jojo apparaîtront.Dans le chapitre A Tangled Web, il est possible de lire RIP Rocket sur l’une des tombes.À l’origine, un niveau situé à Monaco était prévu. Ce monde devait être la deuxième partie de Dimitri. Cette idée a été mise de côté par manque de temps et de place sur le DVD. Les développeurs l’ont tout de même adapté en bande dessinée.Dans son premier concept art Dimitri avait un design plus réaliste et un style plus disco.Dans le niveau qui se déroule sur Paris, une mission qui consistait à prendre l’hélicoptère pour ouvrir la porte à l’arrière de la boîte de nuit a été retirée de la version finale.Dans Sly Collection, si vous maintenez L1 en lançant les crédits, vous aurez le droit de jouer un niveau de hacking avec Bentley dans les crédits. De même, si vous maintenez L1, L2, R1 et R2 lorsque que le logo de Sanzaru Games apparaît un niveau de hacking se lancera.L’introduction de ce troisième épisode était très différente de celle que nous avons eu. Sly devait être vaincu et s’échouer sur une plage plutôt que se faire écraser et presque manger par le monstre du Docteur M.Dans un des niveaux, il est possible de voir une affiche avec écrit “Dev & Karin wedding Aug. 05”. Il s’agit d’un easter egg faisant référence au mariage de Dev Madan and Karin Yamagiwa Madan deux développeurs qui se sont mariés pendant le développement de cet opus.Dans le générique de fin, le gourou est appelé Chaman.Pendant la scène d’introduction du niveau d’Australie, Murray explique ce qu’il lui est arrivé et qu’il a été entraîné par le Gourou. L’une des scènes de cette cinématique est une référence à Star Wars.Le Gourou avait été imaginé comme un moine, mais pour éviter des problèmes de religions, les développeurs ont décidés de changer ça. Les premiers concepts arts du personnage, le montre équipé d’un boomerang, mais pour mieux refléter sa personnalité de paix, il a été décidé de remplacer son boomerang par un bâton. Enfin, le gourou aurait dû parler comme les autres membres du gang, mais à cause de contraintes de temps et d’argents les développeurs ont dû revoir cette idée.Le pigeon dans le niveau de Venise possède les mêmes bruits que le canard dans le second opus, mais en accéléré.Plusieurs objets ont été retirés de la version finale du jeu. Parmi ces objets, on retrouve une bombe qui permet d’endormir les ennemis et un costume de poulpe pour Sly. Il est donc possible qu’un niveau a été supprimé.Pénélope aurait dû être un personnage jouable. Cette dernière est finalement accessible grâce à des codes, mais elle peut seulement activer les boutons et faire des doubles sauts.Dans une version alpha du niveau de Venise, Octavio ressemblait plus à Beethoven et ses gardes n’étaient pas des chanteurs d’opéra, mais des clowns.Le nom de code de cet épisode était Cane of Destiny.La date de sortie originale était prévue pour le 29 septembre 2012 pour correspondre aux dix ans de la licence, mais Sony a repoussé le jeu, car le mois était surchargé en sorties.Il est possible que les développeurs avaient prévu de rendre jouable Dimitri. Il existe des images le montrant avec une canne. D’ailleurs, le personnage que l’on voit dans le tout premier teaser est Dimitri.Un New Game + appelé Horseshoe Mode était prévu. Ce mode avait la particularité de proposer le jeu dans une difficulté plus importante en abandonnant le compteur de vie et en reprenant le système de fer à cheval du premier épisode.À l’origine, le jeu devait avoir un niveau dans l’Égypte ancienne dans lequel Sly rencontrait son ancêtre Slytankhamon. Ce niveau sera mis de côté à cause des contraintes de temps et de l’espace limité de la cartouche PlayStation Vita. Il restera simplement la fin secrète comme vestige de ce niveau.Bien que Clockwerk ne soit pas présent dans le scénario, il est possible de le voir dans chacun des niveaux du jeu.Il y a de nombreuses références à d’autres licences de Sony. Il y a deux objets à collecter qui correspondent à Clank et Daxter. Les masques à récolter permettent de débloquer des skins pour la serpe, parmi ces skins, on y retrouve l’arme de Cole, la clé de Ratchet, etc.Enfin, de nombreux dialogues et scènes sont des références à des films classiques comme Retour vers le futur, Indiana Jones, Star Wars, etc.