Salut je me debarrasse de certains de mes objets lié au jeux vidéo ou autre BDS en tout genre. J'aimerais une petite estimation de ce que cela peut valoir.. Je mettrais des photos plus tard

J'ai donc entre autre le collector de gta5 Xbox 360 sans le jeux mais avec le boîtier en fer..

Le collector de watch Dogs 1 complet Xbox 360



Le collector de hitman 1 Xbox One mais sans le jeux



Le collector assassin creed 3 avec la statue et le reste mais sans le jeux. Xbox 360



Des BDS Spider-Man ultimate des comics Simpsons.. Et d'autres choses je ferais un article plus complet si j'ai le droit.. Merci.