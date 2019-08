Dans le prochain vjump, Arc cell confirmer nouvelle histoire, nouveau personnage féminin, mini jeux où Goku et Picolo passe leurs permis de conduire. Gohan et Trunks jouable. Le lien ci-dessous https://www.db-z.com/dragon-ball-z-kakarot-arc-cell-confirme-guerriere-inattendue/

posted the 08/17/2019 at 06:30 AM by biboys