Minasan Konnichiwa u_u !



Bon, j'suis en Allemagne, et j'ai fait le malheur d'entrer dans un Mediamarkt et... Les prix sont complètement fous !



J'ai payé 29,99 € Mortal Kombat 11 sur Nintendo Switch, Le bundle Dishonored + Outsider à 5€, Le dernier Wolfenstein sur Switch à 19€99 (par contre j'ai passé vu que le jeu fait 20go et que le jeu physique ne contient pas de cartouche), Super Mario Maker 2 à 39,99 € ou bien encore Pokémon Let's Go Pikachu au même prix !



J'en ai pas fait l'inventaire complet (me suis pris aussi une action cam "a la con" de Rollei à 19 € (au lieu de 79€) par curiosité.



Bref, je me demandais, on a en France ce genre de magasin qui vend des produits récents (sans qu'il y ait forcément les derniers trucs sortis - par exemple, je n'y ai pas trouvé de Osmo Pocket), où l'on peut acheter des jeux sorti il y a 1 ou 2 mois à pas trop cher, sans passer par Amazon / Fnac ?



EDIT : me suis répondu moi même : on a la Fnac dans le même genre, c'est moi qui perçoit cette enseigne comme un site ambulant xD !