Attendu de pied ferme par les fans de la première heure, mais aussi par les nombreux joueurs décidant de s'immiscer pour la première fois dans cet univers, Final Fantasy VII Remake ne doit en aucun cas décevoir la communauté. C'est donc pour cela que le producteur du jeu Yoshinori Kitase décide de s'exprimer dans le micro de GamesRadar. Ce dernier nous dévoile que Final Fantasy VII Remake n'est pas seulement un Remake du jeu original, mais bel et bien une toute nouvelle vision du Final Fantasy VII original.



Vous le savez sans doute déjà, Final Fantasy VII va avoir droit à son Remake l'année prochaine, nommé Final Fantasy VII Remake. Ce dernier, comme le précise Yoshinori Kitase revisitera le jeu original et proposera une refonte graphique, des combats en temps réel, ainsi qu'une expérience plus moderne et une écriture plus profonde.



"Nous essayons de plonger encore plus profondément dans ce jeu emblématique, de nous plonger plus profondément dans le monde et les personnages. Nous n'essayons pas seulement de faire une copie du jeu original, nous voulions aller au-delà de l'original et raconter l'histoire de manière beaucoup plus profonde, d'écrire une expérience de jeu beaucoup plus moderne et nouvelle."

Le producteur de Final Fantasy VII Remake précise ensuite que ce remaniement de la narration concerne notamment les personnages et que c'est grâce à cette toute nouvelle technologie, que le studio peut se permettre de proposer aux joueurs de s'immiscer dans cet univers et surtout dans la peau des personnages.



"Dans le Remake, il y a un plus grand accent sur les personnages, leurs expressions et la narration grâce à cette nouvelle technologie que nous n'avions pas quand nous avons créé le premier jeu. Cela nous permet vraiment de rendre les personnages plus expressifs et de développer vraiment cette immersion que vous obtenez dans le jeu et l’histoire."



Yoshinori Kitase nous propose donc une refonte complète de Final Fantasy VII. Une refonte qui rappelle le dernier Resident Evil en date, Resident Evil 2. Ce dernier ne nous propose pas seulement de revivre les aventures de 1998, mais bel et bien de le vivre différemment, en proposant par exemple un nouvel agencement des salles du commissariat ou encore en troquant la caméra fixe contre une caméra à l'épaule.



