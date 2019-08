Tous les fans de produits technologies le savent, rares sont les produits qui tiennent les promesses d'autonomie affichées par les constructeurs dans leur fiche technique. Il ne faisait donc aucun doute que la nouvelle version de la Switch imaginée par Nintendo et disponible depuis peu en magasin allait être soumis à quelques tests de batterie.



Alors que le constructeur japonais promet de 4,5 à 9 heures d'autonomie pour la version revisitée de sa machine, nos confrères de Tom’s Guide se sont livrés à un test basé sur Super Smash Bros. Ultimate pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Pour ce faire, ils ont mis en route une bataille sans aucune limite opposant 8 personnages incarnés par l'IA.



Le niveau de l'intelligence artificielle a été configuré à son maximum ainsi que le nombre d'items présents sur l'aire de combat. Pour en demander encore plus à la console, ils ont réglé la luminosité au maximum et désactivé la luminosité et la mise en veille automatiques. La première version de la machine hybride de Nintendo a rendu l'âme au bout de 2 heures et 45 minutes alors que la nouvelle édition a tenu ses promesses avec pas moins de 4 heures et 50 minutes de jeu.



Il est agréable de voir que les chiffres avancés par Nintendo ne sont pas fantaisistes et que les progrès sont bien présents une fois la console en mains.