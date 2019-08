A l'occasion d'un entretien accordé à Gamebyte lors du Comic Con à Manchester, Troy Baker s'est exprimé au sujet du personnage qu'il incarne dans The Last Of Us, l'emblématique Joel.



Durant cet échange, à la question de sa préférence pour jouer les "bons" ou les méchants", Troy Baker a répondu que ce n'était pas toujours "noir ou blanc". "Je ne pense pas que Joel se considère comme un héros. S'il devait y réfléchir, je pense que Joel se considérerait plutôt comme un méchant, c'est pourquoi il pourrait dire qu'il est du côté du bien et du mal". Troy Baker ajoute : "Comme il peut le dire, il n'est qu'un gars qui essaie de survivre, il n'est pas ici pour sauver qui que ce soit, ni pour contrarier les projets de quiconque. Il essaie juste de vivre un jour à la fois." L'acteur conclut sur ce point en déclarant : "Ceci dit, incarner le méchant est bien plus amusant. Beaucoup plus amusant."

Sans vouloir trop en dire, si vous ne connaissez pas l'histoire de The Last Of Us, sachez que le jeu se termine sur une situation qui place la morale du personnage de Joel dans une position complexe, laissant au joueur un sentiment particulier et l'envie de savoir quelle suite cela va engendrer. A ce jour, la bande annonce parue laisse en suspens la question du rôle de Joel, ou même de sa présence dans The Last of Us Part II.