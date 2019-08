Tout les experts de l'émulation Neogeo le savent, Breakers est un jeu de combat très sympathique qui est passé un peu inaperçu.



Développé par Visco, le 1er volet est sorti en décembre 1996 et à eu une suite appelé Breakers Revenge qui est arrivé en juillet 1998 (bref, les 2 jeux Breakers sont arrivés en pleine concurrence féroce entre les meilleurs jeux de bastons 2D de Capcom et de SNK!)



Comme cette génération est un peu celle des retours miracles, voilà que Breakers Collection est annoncé (grâce au studio Brésilien QUByte Game Studio) pour 2020 sur consoles (PS4 et Switch à coup sûr!) et PC.







Faites chauffer les sticks...