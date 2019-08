Dans The Eternal Cylinder, les joueurs contrôlent un troupeau de créatures adorables appelés Trebhums et doivent explorer un monde étrange et étrange rempli de formes de vie exotiques, d'environnements surréels et de la menace constante du Cylinder, une structure ondulante et gigantesque d'origine ancienne qui écrase tout sur son passage. . Cet écosystème unique est une immense terre générée procéduralement, avec une IA animale unique, une destruction du monde en temps réel, une exploration organique et une conception de casse-tête pour créer un gameplay émergent qui garantisse qu'il n'y a pas deux jeux identiques.



Votre Trebhums commence au bas de la chaîne alimentaire naturelle mais peut muter et évoluer avec de nouveaux attributs et capacités physiques en mangeant une variété de flore et de faune. Découvrez et adaptez des dizaines de mutations, y compris de nouvelles compétences telles que voler et nager pour atteindre de nouveaux domaines, et de nouveaux sens pour vous aider à surmonter les énigmes, les défis et les dangers. Vos nombreuses Trebhums peuvent chacune avoir des mutations différentes, et les nouvelles mutations ne remplacent pas celles que vous avez déjà, vous permettant d’empiler des ensembles de capacités de manière dynamique. Chaque mutation modifiera également l'apparence physique d'un Trebhum et leur empilement générera près d'un nombre incalculable de nouveaux motifs surprenants que les joueurs pourront découvrir de manière organique au cours de leur exploration de cet écosystème extraterrestre unique.