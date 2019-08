L’année 2018 s’est révélée particulièrement riche en jeux vidéo, aujourd'hui l'organisme ISFE dévoile

le classement des dix jeux les plus vendus au cours des 12 mois de 2018

en France, Royaume-uni, Allemagne et Espagne par unité.







Top 10

1-FIFA 19 (PS4/XB1/Switch/PC)2-Red Dead Redemption II (PS4/XB1)3-Call of Duty Black Ops IIII (PS4/XB1/PC)4-Grand Theft Auto V (PS4/XB1/PC)5-FIFA 18 (PS4/XB1/Switch/PC)6-Far Cry 5 (PS4/XB1/PC)7-Marvel's Spider-Man (PS4)8-Assassin's Creed Odyssey (PS4/XB1/PC)9-God Of War (PS4)10-Rainbow Six Siege (PS4/XB1/PC)