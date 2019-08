Dans son interview avec Gamespot, Phil Spencer a évoqué ce qui constituait la priorité pour la Xbox Scarlett, attendue fin 2020. Mais dans ce même entretien, il a évoqué le développement hardware de manière plus générale.



A cette occasion, il a précisé les choses quant au Cloud Gaming. Car si Microsoft suit la tendance de l'industrie en travaillant au projet xCloud, l'entreprise ne semble pas prête à totalement abandonner le matériel classique :



"C'est une direction dans laquelle va l'industrie. Pour moi, l'idée est de savoir ce que vous voulez en tant que joueur, et je n'essaie pas de dire qu'acheter une console est une mauvaise chose ou qu'il s'agit de quelque chose dont on n'a pas besoin. (...) Je pense que le cloud en tant qu'aspect du gaming est inévitable. (...) Mais le monde dans lequel le matériel a disparu et que tout vient du cloud n'est pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui."

Cela l'amène naturellement à revenir sur ses déclarations de l'an dernier, où la frontière entre le xCloud et la nouvelle génération de console était encore floue. Dans cette interview, il tient à éclaircir de nouveau ce point, et indique qu'à l'heure actuelle, aucun matériel physique dédié au jeu en streaming n'est en cours de création :



"L'année dernière, nous avons parlé de xCloud puis nous avons dit que nous travaillions sur de nouvelles consoles de jeu, mais c'est tout ce que j'ai dit. (...) Je pense que certaines personnes ont peut-être pensé qu'il s'agissait de la console sans lecteur que nous venons de commercialiser. Nous ne travaillons pas sur une console de streaming actuellement. Nous considérons le téléphone dans votre poche comme une destination de diffusion, et la console que nous avons vous permet de jouer aux jeux localement."



Pour conclure sur ce point,le patron de la branche Xbox a déclaré qu'il souhaitait respecter la manière dont les joueurs pratiquent le jeu vidéo, qu'il s'agisse du PC, des Xbox, où des jeux Microsoft accessibles sur d'autres supports.