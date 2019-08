Que les fans de Metroid Prime 3 : Corruption soient rassurés, plusieurs membres de l'équipe qui bossait sur le dernier jeu de la série sont toujours au développement du quatrième titre. Sorti en 2007 sur Wii, le FPS Corruption avait conquis le public comme la critique.



C'est le site de Video Games Chronicle qui a analysé la composition des deux équipes et conclu qu'un peu plus de la moitié travaillerait toujours sur le projet de suite. Pour être plus précis, 27 développeurs sur 50. Parmi eux, 5 des 11 designers de Metroid Prime 3 sont toujours présents. En début d'année, on apprenait que le développement était reparti de zéro (vidéo) et que Rétro Studios recrutait pour plusieurs postes.



Metroid Prime 4 n'a pas encore de date de sortie précise et sortira sur Nintendo Switch.