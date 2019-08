Article éphémère je voulais choper un code de 25e PSN pour l’anniversaire de mon neveu mais j'ai bien eux la page de paiement mais juste après leur site de merde a planté résultat -25e sur le compte et aucun code ni aucune trace de la commande nulle partÇa vous est déjà arriver ?Que faire ?

posted the 08/14/2019 at 04:49 PM by negan