Comme l'indique Rockfish Games sur son site officiel, ce prochain jeu sera encore sous le thème de la science-fiction et il sera présenté la semaine prochaine, sans aucun doute dans le cadre de la gamescom 2019. Mais les développeurs lâchent déjà quelques détails :



"Les rumeurs sont vraies : nous travaillons depuis un certain temps sur un nouveau jeu spatial. Bien sûr, nous avons bien examiné vos commentaires sur Everspace, et un souhait est clairement ressorti. Même si de nombreux fans ont apprécié notre concept novateur consistant à combiner des combats spatiaux rapides avec des éléments de rogue-like et des histoires captivantes dans un monde coloré de science-fiction, de nombreux amateurs de jeux spatiaux aspirent à un jeu de tir spatial avec des éléments de RPG classiques dans un monde ouvert, avec le style audiovisuel dynamique emblématique et le gameplay d’action intense d'Everspace. Nous avons une bonne nouvelle : vous pourrez explorer un monde ouvert et vivant, caractérisé par une progression persistante dans notre nouveau jeu spatial. Il y aura beaucoup de choses passionnantes à découvrir : des extraterrestres farfelus aux mystérieuses anomalies de l'espace en passant par une grande variété d'ennemis qui s'immisceront dans votre chemin dans la quête perpétuelle d'un meilleur butin ; notre nouveau jeu passera tout de suite à l'action et l'espace sera encore plus beau que jamais."