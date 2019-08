Alors que les semaines passent et nous rapprochent de l'aboutissement du projet, son responsable, Phil Spencer, a détaillé les principaux objectifs de Microsoft pour sa prochaine génération de consoles, à l'occasion d'une récente interview accordée à Gamespot.



Phil Spencer déclare que l'accent va être mis sur le frame rate et la jouabilité, ajoutant que Microsoft espérait atteindre ce but en veillant à ce que les jeux se chargent "incroyablement vite" et possèdent une fréquence d'images la plus élevée possible. Même si les cadences et les temps de chargement semblent être une priorité, Spencer a insisté sur la jouabilité, indiquant qu'elle constituait un "objectif plus important" pour Microsoft s'agissant de sa console de nouvelle génération. Le responsable de la Xbox indique que "faire en sorte que le jeu soit chargé le plus rapidement possible tout en jouant, en prenant en compte l’aspect et la convivialité du jeu" est le but à atteindre. Il indique également "nous nous sommes vraiment concentrés sur les visuels 4K" et sur de "fortes améliorations visuelles".

Au cours de l'entretien, Spencer a également évoqué la compatibilité avec les versions antérieures et le concept de cross-play introduits par la Xbox au cours des dernières années, ainsi que la manière dont Microsoft prévoit de continuer à utiliser ces fonctionnalités avec Project Scarlett. Spencer a confirmé que les joueurs pourront utiliser leurs contrôleurs Xbox One sur la Scarlett et jouer à des jeux de la génération précédente.



"Que ce soit les jeux ou les contrôleurs que vous utilisez, nous voulons nous assurer qu'ils seront compatibles avec la nouvelle version de notre console."



Le projet Xbox Scarlett devrait voir le jour durant le deuxième semestre 2020 avec le très attendu Halo Infinite comme titre de lancement. La retro compatibilité et le cross-play sont parmi les principaux arguments de vente de la Xbox, avec ceux de la puissance de la machine, en réponse à l'arrivée prochaine de la nouvelle console de Sony.