En plus de la Switch Lite dévoilée dernièrement, Nintendo a annoncé le mois dernier que la version originale bénéficierait d'une mise à jour, dont la principale caractéristique est une amélioration significative de la durée de vie de la batterie, annoncée pour aller de 2,5 - 6,5 heures à 4,5 - 9 heures selon le jeu. La firme ne mentionne cependant aucune différence de prix entre les deux modèles, il s'agit d'une actualisation de la console, comme cela se pratique régulièrement, toutes firmes confondues.



Ces nouvelles boîtes portent également la mention du numéro de série de la machine et les nouveaux modèles indiquent systématiquement HAC-001 (-01). Munis de ces informations, les acquéreurs ne pourront pas se tromper et ainsi s'assurer d'obtenir la version munie de la batterie la plus performante.