David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones, ne sont pas près d’être au chômage. Le 7 août 2019, The Hollywood Reporter rapporte que le duo a signé un gros deal avec Netflix pour développer des films et des séries pendant plusieurs années. La plateforme aurait signé un chèque de 200 millions de dollars pour chiper les deux hommes à Amazon et Disney, qui négociaient également.



L’immense déception que représente la saison 8 de Game of Thrones (pour certains) n’a pas entaché la réputation de David Benioff et Dan Weiss, au moins du côté des maisons de production. Et ils vont être très occupés dans les mois et années à venir puisqu’ils doivent en parallèle chapeauter une trilogie Star Wars (pour le compte de… Disney).