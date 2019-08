Alors que Final Fantasy VII et IX ont déjà eu droit à leur remastérisation depuis quelque temps déjà, Final Fantasy VIII, dernier membre de ce trio de l'époque, n'avait pas encore eu droit à ce traitement. Mais, depuis l'E3 2019, nous savons qu'un Final Fantasy VIII Remastered est bel et bien en chantier.



Les occasions de voir la nouvelle version du RPG comparée à l'original n'ont pas été nombreuses, alors quand Square Enix diffuse un extrait du jeu, même très court, cela vaut forcément le détour. La scène en question est celle où Rinoa déclare à Squall, en tenue de cérémonie : « You're the best looking guy here », ce qui se traduirait par « Tu es le plus beau garçon ici ».



Le passage en question n'a pas été choisi par hasard, car il était devenu un meme sur la Toile, les joueurs s'amusant du décalage entre l'amour aveugle de Rinoa et la face forcément très pixélisée à l'époque de Squall, donnant lieu à de multiples détournements. Forcément, avec l'édition modernisée, le héros a désormais un visage nettement plus potable, et la farce a moins lieu d'être.