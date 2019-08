Après la Juventus Turin, c'est au tour des deux clubs argentins de s'ajouter à la liste des exclusivités pour eFootball PES 2020. Boca Juniors et River Plate afficheront donc leurs maillots officiels, leur logo et stade dans la prochaine simulation de Konami.



Tout fan absolu de football et puriste du sport rêverait de vivre le Superclasico à la Bombonera ou au Monumental. Deux stades qui abritent les frères ennemis de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors. La rivalité avait atteint des sommets en décembre dernier quand les clubs s'étaient affrontés en finale de la Copa Libertadores (la Ligue des Champions sud-américaine).



C'était dans les petits papiers et c'est maintenant confirmé, les deux équipes seront exclusives à PES 2020. Konami a signé un partenariat pour avoir les licences des clubs, qui seront nommées Núñez FC et Buenos Aires FC du côté du rival FIFA 20. Deux nouvelles exclus chipées à EA Sports, à l'image de celle de la Juventus récemment.