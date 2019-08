Animation chinoise

article source Bon, je sais, mes « hebdo » couvre des périodes variables. J’ai du oublier combien de jours il y a avait dans une semaine. Bon, j’espère que vous me pardonnerez ce manque de précision, j’ai pas mal de retard à rattraper. Pour rappel, je ne subberai pas d’épisodes pendant les deux semaines à venir. La première est consacrée à rattrapage de retard pour le site et la seconde à repos, dodo sur la plage. Au moins, je serai de retour vraiment en forme pour vous offrir encore plus d’épisode vostFR de Nine Songs of The Movings Heavens et de The Legend of Qin.Bon, cette semaine n’était pas hyper chargée en actus. L’article sera donc plus court qu’habituellement. Voici un lien vers le profil qui me sert de source :Si vous savez lire le chinois, n’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil. En effet, je trie au préalable les infos que je poste sur ce site et il y a pas mal de choses que je ne relaie pas comme les vidéos amateures par exemple où les réalisations d’étudiants, les pub pour des goodies, des liens vers des articles sur l'animation chinoise etc.Enfin, comme toujours, voici un rappel deet vous ne subirez plus les bullet comments !Diffusion du premier épisode dePosters des personnages du film »Diffusion du premier épisode desur la plateforme Vqq. Il s’agit d’une anime sur le football.Une vidéo spécial sur, la saison 2 est pour bientôt il me semble.Trailer de la deuxième saison dequi sera diffusée à partir du 20 Aout.Diffusion d’une image de la sériepour annoncer que des nouvelles sur cette série seront révélées lors d’une grande célébration.Diffusion d’un deuxième PV pour «Diffusion d’une vidéo d’animation courte faite à l’encre de Chine. Elle s’intituleLa saison 2 de «» sera diffusée en Octobre. Voici une image pour l’occasion.L’équipe responsable entre autre derecrute. Bon, toujours pas de date pour la saison 2 ?Le département de la propagande réaffirme sa volonté d’utiliser le monde de l’animation pour faire le job.Diffusion d’un PV pour la deuxième saison de « Ying yang shi- pingan wu yu »Un trailer dedevait être diffusé mais il a disparu de Bilibili. Après quelques recherches sur Youtube, j’ai réuni quelques trailers de ce film.Voici un trailer de «ou «J’avais déjà parlé de ce film qui sera présenté au festival de Venise et posté un trailer Bilibili. Il s’agit de. Comme j’ai l’impression que personne ne clique sur les liens Bilibili, je vous poste une vidéo Youtube du même trailer.Voici une vidéo de «». Je ne sais pas encore ce qu’est ce projet exactement.Trailer de. Là encore, je manque d’infos.Enfin, voici le trailer de, un film qui a été diffusé en 2016.