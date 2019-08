Anecdotes

Version japonaise à gauche et version occidentale à droite. Version japonaise à gauche et version occidentale à droite.

Anecdotes à venir: Castlevania, Halo, Chrono Trigger - Chrono Cross, Sly Cooper, Kingdom Hearts, Banjo Kazooie, Wave Race et F-Zero.



Dans la bande-annonce animée du jeu, il est possible d’entendre le garçon à Super Smash Bros. Melee.Les deux armes qui se nomment Gradius et Beatmania sont en fait des références aux jeux du même nom.Dans le jeu, il est possible d’obtenir deux costumes tirés de la licence Metal Gear Solid. Le premier correspond au costume de Snake et le second à celui de Raiden.Bien que Boktai 3 a été brièvement listé sur le site anglais de Kojima Productions sous le nom de Boktai: Sabata’s Counterattack, le jeu n’a jamais été publié hors du Japon.Après avoir sorti Boktai 3: Sabata’s Counterattack uniquement au Japon, Kojima Productions a décidé de sortir le 4e épisode en Occident sous le nom de Lunar Knights. Les personnages principaux Django et Sabata ont alors été rebaptisés Aaron et Lucian pour l’occasion. Selon Kensuke Yoshitomi (Producteur), le jeu a été renommé pour s’éloigner de la série principale, mais aussi, car la console ne disposait pas de capteur solaire.Uniquement au Japon, Lunar Knights offrait la possibilité de se lier à Mega Man Star Force afin de déverrouiller des bonus. Cette option à tout simplement disparu lors de la sortie du jeu en Occident. Il est cependant possible d’accéder à cette option grâce à des codes Action Replay, mais cela peut provoquer des bugs.Dans le mode campagne et multijoueur, il existe un bug qui permet d’entrer en mode édition. Il est donc possible au joueur de faire abandonner son ennemi assez facilement.Entre la version japonaise et la version occidentale, de nombreux changements ont été opérés sur les personnages du jeu:Si vous ouvrez le mode “Créer cartes” en maintenant les boutons L et R, une carte se chargera automatiquement avec écrit Nintendo en japonais.Dans la première mission du jeu, si vous utilisez tout le carburant, Nell va commencer à gronder Andy et va lui demander de se rendre.L’Europe et l’Amérique ont reçu tous deux le jeu en version japonaise. De ce fait, les deux continents ont traduit les jeux de façon indépendante créant quelques différences. Les noms des personnages, des missions, des chapitres sont différents.Bien que le jeu possède une traduction japonaise, le jeu n’est jamais sorti au pays du soleil levant.De plus, les textes japonais sont plus proches de la traduction anglaise (européenne).Il existe quatre objets qui n’ont pas été utilisés dans le jeu, bien que les fichiers soient présents:Masamune: une longue épée qui augmente l’attaque de 115 points.Lame Solaire: une autre épée longue qui augmente l’attaque de 138 points, il s’agissait de la meilleure arme du jeu dépassant la lame Gaia.Kusanagi: une lame qui augmente l’attaque de 135 points.Robe Mystérieuse: artefact augmentant la défense de 40 points.La plupart de ces objets, ont été retravaillés et ajoutés à la suite, Golden Sun: The Lost Age.Il est possible d’obtenir la mauvaise fin en répondant non à la question du grand guérisseur.Dans les fichiers du jeu, un personnage inutilisé ressemblant fortement à Link a été trouvé.Avant d’entrer à Lémuria, un garde vous demande si vous allez vous comporter correctement en ville. Eh bien, si vous répondez non, Thélos va s’énerver contre le joueur pour ce choix.Le donjon Rochair est basé sur Uluru. En effet, les deux se trouvent dans des zones arides, le fait qu’il corresponde à l’élément du vent fait également référence au vent qui souffle dans cette région de l’Australie.Le continent de Gondowan ressemble bizarrement à l'Afrique. Le nom lui-même pourrait être une faute d'orthographe du Gondwana, un supercontinent qui aurait contenu l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie et les régions de l'Inde et de la péninsule Arabique.Parmi les fichiers du jeu inutilisé, une deuxième image d’Alex a été retrouvée. Il est donc possible qu’au cours du développement les développeurs avaient l’idée de rendre Alex jouable.Lorsque vous arrivez pour la première fois à Lémuria, Thélos posera plusieurs questions. Si vous répondez plusieurs fois non à ses questions, il cassera le troisième en grondant le joueur directement.Dans les chantiers navals de Port Rago, Briggs déclare que Matthew a les yeux de sa mère. Ce n'est pas vrai, car sa mère Jenna a les yeux rougeâtres, tandis que Matthew a les yeux bleus grisâtres.