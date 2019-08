Coddy Johnson, président d'Activision, n'a pas manqué d'évoquer Call of Duty : Modern Warfare lors de la présentation des résultats financiers d'Activision-Blizzard cette semaine. Il a notamment assuré que le jeu bénéficiera d'un suivi plus riche que jamais.



Si Infinity Ward a pour le moment refusé de confirmer ou d'infirmer la présence d'un mode battle royale (qui selon les rumeurs serait ajouté gratuitement en 2020), Coddy Johnson a déclaré qu'Activision a de nombreuses surprises en réserve, "y compris le plus important programme de contenu post-lancement de l’histoire de la franchise". Décrit comme une "renaissance de la série", cet opus abandonnera l'habituel season pass "afin de proposer un plus grand éventail de cartes, de contenu et d'évènements communautaires gratuits post-lancement". L'objectif avec ce changement de modèle économique est également de ne pas fractionner la communauté, d'autant que le jeu sera cross-play PC, PS4 et Xbox One (avec prise en compte des périphériques). Toutefois, cela ne veut pas dire que Modern Warfare n'embarquera pas de micro-transactions. Lors de notre dernière session preview fin juillet, Activision a refusé de répondre à nos questions à ce sujet.



Call of Duty : Modern Warfare sortira le 25 octobre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. La bêta débutera le 12 septembre sur PS4, puis le 19 sur PC et Xbox One.