Ceux et celles qui veulent testé ce très bon defouloir avant peut être de craqué et l'annonce du prochain yakuza prévu ce mois ci. Le lien ci-dessous https://www.jeuxvideo-live.com/news/judgment-la-deemo-disponible-sur-le-playstation-store-franecais-95111

posted the 08/10/2019 at 07:17 PM by biboys