Jeux Video

Via Resetera, on apprend qu’un mec a réussi à tipiak sa version de Fire Emblem : Three Houses pour découvrir que non pas un mais deux nouveaux modes de difficulté son implémentés, et censé arriver sous peu sous forme d’une MAJ gratuite (ça c’est officiel, mais on pensait qu’il n’y aurait que le mode Lunatic).D’ailleurs, d’après la data, point de terme Lunatic mais ce que l’on pourrait traduire par « Folie » et « Infernal ».Pour Folie, c’est donc l’équivalent du Lunatic et il en ressort que :- Les ennemis sont évidemment boostés avec de meilleures stats/armes- La quasi totalité des archers peuvent pour infliger poison- Tous les voleurs ont la capacité « pass » (donc peut traverser vos unités pour attaquer les faibles derrière)- Les boss auparavant immobiles dans les autres modes se déplacent maintenant dès le premier tour et ouais, c’est le cas du Death KnightPour « Infernal », c’est un peu chelou et dans tous les cas, c’est selon ce mec en cours d’élaboration et pour l’heure injouable : certaines maps n’ont aucun ennemi (donc impossible à terminer), d’autres sont full ennemi level 99. Donc très compliquéOn ne sait d’ailleurs pas vraiment s’il s’agira d’un vrai mode de jeu ou d’un simple test pour les développeurs.Ça reste de la rumeur mais logiquement, ça doit arriver très bientôt