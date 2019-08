Depuis l'annonce catastrophique de la Xbox one et le scandale de la connexion Internet obligatoire ou le "no internet ? buy à box 360 " de, je trouve que Microsoft c'est bien rattrapé!Tout d'abord l'amélioration de la console avec la Xbox one S et son lecteur bluray 4k le moins chère du marché puis la Xbox one X la console la plus puissante pour les non PCistes font que Microsoft a su se relever niveau hardware.Puis laa été une très bonne idée quand d'autres n'hésitent pas le remaster aux prix forts...Maintenant après autant de rachat de studio il est temps de proposer de grosse expérience Solo, le point faible de Microsoft, toujours en promesse mais toujours pas de jeu a l'horizon....Et pour la route, le "Microsoft Reward" , qui permet à plein de joueurs d'avoir des jeux (entre autres) à 5 ou 10 euros en échange de quelques minutes par jours!Qu'en pensez-vous ? (Si les pro N, Pro S, et Pro M d'ailleurs pouvaient lire l'article avant de sauter clavier a la main sur le pauvre blogueur de l'article... XD)