Nommé The Ninja Warriors : Once Again au Japon mais rebaptisé chez nous The Ninja Saviors : Return of the Warriors par ININ Games qui a récemment annoncé sa prise en charge occidentale, ce titre sera aussi disponible en version physique le 30 août en France au prix de 29,99 euros.

Rappelons que cette nouvelle édition du beat'em up inclut la possibilité de jouer à deux, cinq personnages jouables au lieu de trois, des classements en ligne et bien sûr un rendu HD adaptée aux écrans larges d'aujourd'hui.

