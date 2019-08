Le dirigeant de la branche Xbox a répondu à une question sur Twitter qui lui a directement été envoyée. Ce tweet lui demande si de prochains jeux solo sont prévus pour l'avenir.



Philou répond que, grâce aux nouvelles et anciennes acquisitions du Xbox Games Studios, beaucoup d’équipes de développeurs travaillent sur de gros titres jouables en solo seulement, et que cela continuera durant les prochaines années. Il est clair qu’avec cette réponse, Xbox donne des cartes à tous les joueurs, que cela soit en multi, en coopération ou en solo, aussi bien pour la Xbox One que sa prochaine console, qui accueillera la 9e génération.



Pour l’heure, le Xbox Game Studios regroupe 15 studios de développement que voici :



*Age of Empires (Age of Empires)

*343 Industries (Halo)

*The Coalition (Gears of War)

*Compulsion Games (We Happy Few)

*Double Fine (Psychonauts)

*The Initiative

*Inxile (The Bard's Tale)

*Minecraft (Minecraft)

*Ninja Theory ( Bleeding Edge)

*Obsidian (The Outer Worlds)

*Playground Games (Forza Horizon)

*Rare (Sea of ​​Thieves)

*Turn10 (Forza)

*Undead Labs (State of Decay)

*Xbox Game Studio Publishing