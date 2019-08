Hello Games s'apprête à lancer No Man's Sky : Beyond, une grande mise à jour gratuite qui ajoutera une prise en charge complète de la réalité virtuelle, un mode multijoueur en ligne réunissant de 16 à 32 joueurs - en fonction de la plateforme - et de nombreuses autres fonctionnalités demandées par la communauté. L'équipe continue de travailler et d'optimiser No Man's Sky et, dans un récent entretien entre gameinformer et Sean Murray, le fondateur du studio, il est ressorti que la Nintendo Switch l'intéressait particulièrement.



En effet, à la question d'un potentiel portage de son jeu No Man's Sky sur la console de Nintendo, Murray répond que "c'est super intéressant", ajoutant "j'adore la Switch". Il précise par ailleurs que toute l'équipe est "concentrée sur ce qu'elle fait actuellement", mais que tous ses membres ont beaucoup travaillé sur la question de la VR afin d'optimiser le jeu et qu'il "serait donc intéressé de voir ce qui est possible". Sean Murray insiste cependant sur le fait que "pour le moment, nous sommes juste très concentrés sur ce que nous faisons dans l'immédiat".



No Man's Sky : Beyond sera disponible le 14 août sous la forme d'une mise à jour gratuite du jeu existant. Une version physique pour PlayStation 4 sera également commercialisée en septembre.