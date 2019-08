Près d'une semaine après la fusillade d'El Paso dans un centre commercial Walmart, les employés de l'enseigne ont reçu une directive leur demandant de retirer tout élément jugé violent dans leurs rayons, que ce soit les programmes sur les téléviseurs d'exposition, les vidéos de démonstration de chasse, et bien évidemment les jeux vidéo. Walmart demande ainsi d'éteindre les PS4 et Xbox One d'exposition permettant d'essayer des jeux de tir ou de combat, en attendant qu'un prestataire vienne changer les titres à l'essai. Un exemple de note interne a été partagé sur Twitter.



À première vue, la réaction de Walmart est tout à fait normale après ce genre d'événements, mais l'enseigne est réputée pour vendre de tout, notamment des armes à feu. Et ce sera toujours le cas, comme l'a indiqué un porte-parole à USA Today, alors même que des avocats demandent l'arrêt des ventes d'armes. La firme rétorque en affirmant qu'elle applique des règles de ventes très strictes, et ne compte visiblement pas changer d'avis... En attendant, les joueurs du monde entier se rebiffent contre Donald Trump et son parti.