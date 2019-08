Death Stranding, malgré les nombreuses vidéos de gameplay, reste encore une énigme pour la plupart des joueurs et pourtant, la sortie du titre approche à grands pas. D'ailleurs, Hideo Kojima, le papa de la série Metal Gear nous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle : Death Stranding est sur la bonne voie pour être livré à temps le 8 novembre prochain. En effet, c'est d'après un Tweet de Hideo Kojima en personne que nous apprenons la nouvelle. Le doublage japonais du titre mystérieux Death Stranding est enfin terminé. Le concepteur de jeux vidéo profite de ce Tweet pour poster une photo de l'ensemble de l'équipe de doubleurs japonais et pour remercier ces derniers pour le travail effectué.

posted the 08/08/2019 at 08:00 PM by gat