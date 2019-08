Voilà une nouvelle fort intéressante partagée par le Wall Street Journal. Le constructeur Sharp vient d'annoncer qu'il allait fournir à Nintendo des écrans IGZO pour les futurs Switch du constructeur, ce qui serait ainsi l'origine d'une meilleure autonomie pour la nouvelle Switch et la Switch Lite.



Les écrans IGZO combinent les technologies TFT et IPS pour une meilleure gestion de la puissance nécessaire à l'affichage, grâce à l'indium gallium zinc oxyde plus réactif que le silicium amorphe présent dans les écrans des Switch actuelles. Outre ce point, les écrans IGZO sont également plus rapides pour afficher une image, jusqu'à 1 ms, et proposent de meilleures couleurs ainsi qu'une plus grande densité de pixels. Pour le coup, ce dernier avantage ne risque pas d'être appliqué aux Switch, qui tournent toujours en 720p avec une puce Tegra. Une technologie notamment présente dans les écrans pour gamers haut de gamme ou encore le Razer Phone 2.