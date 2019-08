L'évolution des ventes entre le 1er avril et le 30 juin : *Monster Hunter World - 13,1 millions (+700 000) *Street Fighter V : Arcade Edition - 3,7 millions (+600 000) *Devil May Cry 5 - 2,5 millions (+400 000) *Resident Evil 2 (2019) - 4,5 millions (+300 000) *Resident Evil 7 - 6,6 millions (+200 000) *Monster Hunter XX (Double Cross) - 3,2 millions (+100 000) *Resident Evil 4 HD - 1,5 million (+100 000) *Dead Rising 3 - 2,7 millions (+100 000)

posted the 08/08/2019 at 10:11 AM by gat