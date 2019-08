A mon avis on parle pas assez de cette exclusivité qui j'ai l'impression est passé un peu inaperçue...je me fait peut-être des idées ce que j'espère c'est que le jeu n'est pas bidé pour quon ai les prochains Yakuza traduits.



Ce qui m'a le plus surpris et plu dans ce jeu c'est la.tournure du scénario au milieu du jeu,on a affaire à un vrai jeu adulte.

Ca traine peut-être en longueur a la fin mais jai pris beaucoup de plaisir.



Les personnages principaux sont très réussis.



Pleins de choses à faire mais ça comme le gameplay il n'y a aucune surprise.



Le.plus gros point faible c'est les phases de filature absolument immondes et présentes de plus en plus souvent au fil de l'aventure...cest peut-être l'une des choses les plus nulles que j'ai jouer de toute ma vie lol et vraiment ridicule...

Les poursuites aussi troppresentes et aucun intérêt.



Je conseil ce jeu a tous les possesseurs de PS4 c'est certes très vieillot sur certains points mais fun un défoulant et l'histoire et personnages au top.



L'une des meilleures exclus de la.console tout simplement