Jusqu'à maintenant, Rocket League vous offrait la possibilité d'acquérir des coffres spéciaux... au contenu totalement secret avant ouverture. Autrement dit, les fameuses lootboxes qui ont tant fait parler d'elles depuis plusieurs mois, une pratique qui n'aura plus sa place dans le soft d'ici la fin de l'année.



Il n'est toutefois pas question de supprimer les micro-transactions, mais de proposer un système plus sain où vous saurez à l'avance ce que vous achetez :



"Chez Psyonix, et Epic Games dans son ensemble, nous nous efforçons à créer la meilleure expérience possible pour nos joueurs du monde entier. Pour atteindre cet objectif, nous retirerons plus tard dans l'année toutes les caisses payantes et aléatoires de Rocket League, pour les remplacer par un système qui montrera à l'avance les objets exacts que vous achetez."



Quant aux autres achats en jeu, le studio précise :



"Le Rocket Pass Premium, les DLC de voitures et les objets de la boutique eSports pourront toujours être acquis directement par le biais de notre nouveau système."