Films

La vérité si je mens! Les Débuts

Once Upon A Time In Hollywood

Hobbs

Zombieland 2

West Side Story

Série







[pos=centre]Mindhunter [/quote][pos=centre]

Batwoman

Supergirl

Army of the Dead

Westworld

Titans

En vrac

Bonus

Comme d'habitude, beaucoup de retard sur l'article en vrac, j'essaie d'être rapide pour délivrer les news mais c'est un peu galère. Désolé pour le contenu, je ferai mieux la prochaine foisAvec peut-être une nouvelle mise en page car ça fait vieillot maintenantBon.. bah.. voilà... La France se mets a faire des séquelles, bientôt un séquelle sur Les BronzésPetite rumeur pour le dernier film de Tarantino, Netflix serait en pourparlers pour le sortir dans une version longue du filmLa saison 2 de Mindhunter se dévoile et comme pour la saison 1, je vais bien kifféToujours pas convaincue de Batwoman qui me laisse de marbreLe nouveau costume de Supergirl se dévoile, avec une petite info pour les fans de James Olsen qui quittera la série, dès la première moitié de saison.Meaghan Rath jouera Brainiac-5, dans la saison 5Le casting de la série de Zack Snyder se dévoile, avec du lourd. Au casting, nous retrouvons,La saison 3 de Westworld dévoile des posters plutôt sympathiques ainsi qu'une photo de Aaron Paul et son "robot"La série Titans devoile sa saison 2 ,avec Krypto le chien de Superman et Bruce Wayne entre autre...La saison 2 sera disponible le 6 Septembre sur DC Universe et plus tard sur Netflix-La meilleure série du moment, The Boys obtient une saison 2-La série Titans saison 2 débarquera le 6 Novembre. Genevieve Angelson jouera le Dr. Eve Watson.-La série Black Summer aura droit à une saison 2-La série The Mandalorian commencera le tournage de la saison 2 le 14 Octobre à Los Angeles-James Wan débutera sa pré-production au début de l'année 2020-IT Chapter 2 dévoile sa durée et attendez vous a avoir peur pendant 2h45-La dernière saison de Lucifer aura droit à 16 épisodes contre 10 à l'origine-Henry Cavill se dit toujours intéressé pour jouer le rôle de Superman au cinéma-Archer est renouvelée pour une saison 11-La saison 4 de The Expanse arrivera le 13 Décembre sur Amazon Prime, 1 an et demi après la saison 3-La série NOS4A2 est renouvelée pour une saison 2-La série The Orville qui la Fox pour être transférée sur Hulu. La sasion 3 ne sera pas lancée avant la fin 2020-Gossip Girl reviendra bientôt pour un reboot, elle sera disponible en 2020 sur HBO Max-DOOM Patrol reviendra pour une saison 2, la saison 1 sera disponible sur SyFy chez nous-The Craft devrait commencer son tournage le 15 Octobre à Toronto. Sony et Blumhouse se charge de la production-Harry Styles est en pourpalers pour jouer le Prince Eric dans The Little Mermaid-Noah Baumbach et Greta Gerwing vont écrire le film Barbie avec Margot Robbie en tête d'affiche-Zachary Levi a déclaré que Warner Bros et New Line étaient très satisfaits des résultats de Shazam! et qu'une suite pourrait voir le jour-Brad Pittserait apparemment dans le rôle de Babylone de Damien Chazellze-Bazz Lurhman, va réaliser un biopic sur le King, Elvis Presley. Austin Butler jouera le rôle principal et Tom Hanks jouera son manager, le colonel Tom Parker-G.I Joe Snake Eyes commencera son tournage le 15 Octobre a VancouverLa production de Ghostbusters 2020 à commencé-Un nouveau film Power Rangers est en cours d'écriture, apparemment Hasbro voudrait rebooter le film