Entre avril et juin 2019, Square Enix a vendu 1,8 million de jeux en téléchargement pour 1,4 million de jeux distribués dans les magasins. Deux données en hausse par rapport à la même période l'an passé (1,52 million de téléchargements, 900 000 jeux distribués). Et pourtant, le secteur des jeux PC et consoles n'a quasiment rien rapporté à la firme nippone sur cette période, principalement marquée par les sorties de Final Fantasy X / X-2 HD Remaster et Final Fantasy XII : The Zodiac Age sur Xbox One et Nintendo Switch.



Les deux secteurs qui ont permis de renflouer les caisses sont ceux des jeux mobiles et des MMO. Le premier a permis de dégager un bénéfice opérationnel avoisinant les 25 millions d'euros, notamment grâce aux performances de Romancing SaGa Re : Universe, lancé en décembre dernier. Le second fait encore mieux avec un bénéfice opérationnel de 33 millions d'euros contre 20 millions d'euros au même trimestre un an plus tôt, et ce alors que les résultats de Final Fantasy XIV : Shadowbringers (2 juillet) seront pris en compte au prochain bilan seulement. Square Enix relève une hausse des abonnements avant la sortie de cette extension, et note également l'arrivée d'une extension le 24 octobre pour son autre MMO, Dragon Quest X, réservé au public nippon.

Le reste de l'année fiscale devrait être tout aussi calme, du moins en attendant le mastodonte Final Fantasy VII Remake (3 mars 2020). Oninaki (22 août) et Dragon Quest XI S (27 septembre) sont les seules sorties majeures soulignées par Square Enix, la parution de Marvel's Avengers (15 mai 2020) étant prévue pour l'année fiscale 2020/2021. Dévoilé à l'E3 2019, le jeu de tir de People Can Fly Outriders n'arrivera quant à lui qu'à l'été 2020.