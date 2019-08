Animation chinoise

article source : https://lantredudragonazur.home.blog/2019/04/19/et-si-on-parlait-de-lanimation-chinoise/Il s’agit d’une copie d’un premier post que j’ai écrit pour le forum Nautiljon. Je vous le présente ici.Bonjour, ce topic est consacré à l’animation chinoise en générale. Attention, ce premier post est looonnng……excessivement loooooonnng. Il s’agit pour moi de vous présenter en long et en large des aspects essentiels de l’animation chinoise. Je vais essayer néanmoins d’être relativement complète dans cette présentation (mais il me sera absolument impossible d’être exhaustive car je manque de beaucoup de données).Les parties importantes des autres chapitres seront mis en valeur avec une édition de la police d’écriture.Non, je ne vais pas ici vous faire un cours de chinois mais juste vous expliquer quelques termes propres à l’animation chinoise. Ca va être très court. Les chinois utilisent le mot 动画 (dong-hua = se prononce a peu près dongroua à la française) qui signifie globalement dessins qui bougent (dessins animés). C’est ce terme que les fans non hors de Chine de l’animation chinoise ont retenu pour désigner ce média.Cependant, aux yeux des chinois, « Donghua » est un mot générique qui désigne n’importe quelle anime. Bref, Naruto est un Donghua au même titre que La Reine des Neige ou The King Avatar mais seul The King Avatar est un 国产动画 (guo-chan-dong-hua = « anime produites au pays » = gouo-tcha(ne)-don(gue)-roua si on veut essayer de le prononcer à la française (c’est quand même hyper approximatif pour la prononciation). A noter aussi que le terme 动漫 (dong-man = don(gue)-ma(ne) ) est aussi fréquemment utilisé en Chine ainsi que le terme 国产动漫 (guo-chan-dong-man = le caractère « man » n’a pas une sens vraiment en rapport avec le dessin ou l’animation). Dans tous les cas,(Pour ma part, j’ai plutôt tendance à dire « animation chinoise », question d’habitude). Enfin, pour les plus curieux, le terme 漫画 (man-hua = ma(ne)-roua) est celui qu’utilise les chinois pour parler de leur équivalent des mangas.Je vais être honnête,(et dans la Chine, trouver une analyse objective c’est quasiment impossible). Ainsi, mes principales sources sont des articles Wikipédia (ça vaut ce que ça vaut), des vidéos youtube (que je mettrais en lien à la fin de ce paragraphe pour les plus curieux d’entre vous), quelques rapports que j’ai eu à lire (mais dont l’objectivité de l’organisme aussi bien que celle du traducteur sont clairement douteuses) et deux ou trois conversations que j’ai eu avec certaines personnes bien plus calées que moi dans ce domaine.Je vais essayer d’être brève et je vais donc arbitrairement distingueret. Je vais être extrêmement brève.: Les chinois n’ont pas été les premiers à faire de l’animation. Les premiers films Disney les ont énormément inspirés. Les précurseurs de l’animation chinoise sont les frères Wan avec l’école de Shanghai. A partir de 1926, il s’agit surtout d’animation à des fins publicitaires mais en 1935 naît le premier film d’animation chinoise(court) puis(1946) qui aurait influencé Osamu Tezuka. Le plus connu de cette période reste cependant. L’animation chinoise a aussi été également utilisée à des fins patriotique lors de la seconde guerre mondiale suite à l’invasion des japonais. Bref, si l’animation chinoise dans cette période ne peut prétendre dépasser l’animation japonaise et américaine (je dis cela car il y a des chinois qui développent idée qui est « notre animation doit reprendre la première place qu’elle détenait autrefois » alors qu’elle ne l’a jamais été), elle n’avait pas non plus beaucoup de chose à leur envier. Bref, elles étaient réputées être de qualité équivalente.: Je ne reviendrai pas sur le drame humain qu’a été la Révolution culturelle et ni sur les causes qui l’ont déclenchée. En ce qui concerne l’animation chinoise, il faut surtout retenir qu’elle l’a complètement démolie. Je n’ai pas tous les détails mais la Révolution culturelle va clairement provoquer l’effondrement de l’animation chinoise avec notamment des animateurs de l’école de Shanghai qui vont être déportés dans des camps de travaux forcés, certains ont même préférés se suicider plutôt que de continuer à subir l’humiliation constante dont ils étaient victimes. Les gardes ont également détruits de nombreux matériels et de nombreuses archives des anciennes animations chinoises. Seules les animes a visées clairement propagandiste avaient le droit d’exister. La révolution culturelle prend fin en 1978 mais il ne reste plus rien de l’animation chinoise et le contexte économique défavorable ne lui permettra pas vraiment de se relancer.Dans cette période, l’animation chinoise va tenter de se relancer en vain. A part peut-être une ou deux exceptions notables, elle peine réellement à percer de nouveau. C’est bien simple, elle a pris un retard trop important dans les techniques d’animations et elle a perdu de nombreux savoir faire. Elle ne peut donc tenir face à la concurrence des productions japonaises et américaines qui sont de plus en plus présentes sur son marché et finissent par devenir majoritaires. Certains studios continuent tant bien que mal à produire des animes mais ils peinent vraiment à percer. La Chine doit retrouver son savoir faire et cela va être très long. Cette période va aussi être celle où l’animation chinoise va énormément s’inspirer de l’animation japonaise et américaine qui ont bien plus de succès d’où certains l’accusent d’avoir perdu son identité.: La télévision chinoise, hautement soumise à la Censure, n’a jamais été viable pour l’animation chinoise. De plus, les chaines refusaient de diffuser des animes quand les drama avaient bien plus de succès pour un budget identique voir inférieur. Bref, à part quelques exceptions notables, l’animation chinoise peine à trouver des investisseurs et des canaux de diffusion. Néanmoins, avant 2015, les studios sont surtout sollicités pour sous-traiter des productions étrangères notamment japonaises. Vers les années 2014 à 2015, des changements fondamentaux permettent à cette animation de redémarrer. La première est que la population des jeunes chinois ayant les moyens de dépenser de l’argent dans des produits dérivés à augmenter de manière significative suite à l’amélioration des conditions économiques. Il existe désormais un marché réellement prometteur, surtout que la question de la propriété intellectuelle est traitée avec plus de sérieux en Chine. Cela va pousser à la création de plate-forme de vidéos de streaming en ligne qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que la télévision (En gros, tous programmes diffusés à la télévision doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un organisme de contrôle, ce n’est pas encore le cas des plateformes internet où la vérification se fait après la mise en ligne de la vidéo) et où, les autorités sont globalement moins regardantes. Pour lancer leurs plates-formes streaming, des gros acteurs de l’industrie culturelle (Net Ease, Bilibili et surtout Tencent) ont massivement investis dans des studios d’animations chinois, ce qui a été suffisant pour que l’animation chinoise commence à rebondir. Cependant, il lui reste encore beaucoup de retard à rattraper et les investisseurs sont encore très peu nombreux et prennent peu de risques en ne permettant pas aux studios de développer leurs licences originales mais en leur imposant systématiquement des projets d’adaptation soit de Web novel extrêmement connues.: L’animation chinoise à encore de nombreux défis à relever. Tout d’abords, rattraper son retard technologique et technique, mettre en place des instituts de formations, trouver des investisseurs et essayer de se débrouiller avec la censure qui est une réelle contrainte. Il est difficile de se projeter dans l’avenir en ce qui concerne cette industrie : si en quatre ans cette industrie a fait des progrès énormes et commencent a être considérée en Chine comme un secteur porteur et gagne un peu plus de visibilité hors de ses frontières, les facteurs de risques sont malheureusement importants. Le gouvernement chinois a pris conscience du succès de cette animation en Chine et donc la surveille plus. Dans un contexte où Xi Jinping est surtout allié avec les franges les plus conservatrices du parti, il n’est absolument pas impossible que de nouvelles règlementations soient mises en place pour la régulation des plates-formes internet. Il y a eu des rumeurs et des déclarations dans ce sens. Certaines voix disent que les nouvelles animations chinoises pervertissent l’esprit de la jeunesse qui devient de plus en plus consumériste et adopte des mœurs qu’ils considèrent comme répréhensible. Bref, l’avenir de l’animation chinoise est incertain. Il est réellement impossible de traiter de certains sujets (surtout de la politique et des problèmes sociaux actuelles) et cela se ressent parfois sur la qualité scénaristique de certaines séries. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Chinese_animation = Il y a des images.La vidéo date de 2011, donc elle ne peut prendre en compte le début de la renaissance de cette animation avec la création des plate-formes de streaming.L’animation chinoise est fortement inspirée de l’animation japonaise qui a marqué la jeunesse de la génération des 20 à 25 ans en Chine et qui constitue aujourd’hui le cœur de cible privilégiée des animateurs chinois. Cependant, elles s’en distinguent sur plusieurs aspects.Tout d’abords, l: Tout d’abords,Ainsi, certaines animes n’ont que des épisodes qui durent 5 minutes là ou d’autres (plus rares) ont des épisodes qui en durent 30. De plus,(souvent car certains studio inclus dans un ou deux épisodes des mini reportages ou des présentations des membres de l’équipe etc…) etComme(15 minutes en moyenne), elles perdent rarement du temps ! Je veux dire par là que. Il y a moins d’arrêts pour nous laisser regarder la beauté d’un décor par exemple. Moins de perte de temps sur des moments de pur fan service, pas de filler et les combats sont souvent moins longs et moins détaillés (ils durent rarement plus d’un épisode et ne couvrira rarement un épisode à lui tout seule). Certaine personnes n’aiment absolument pas cette gestion du rythme alors que d’autres sont fans. A vous de voir.. Ce n’est pas pour rien que, cela présente tout simplement bien moins de risques d’être épinglés par les organismes de censures. Cependant, certaines animes essaient de ruser voir font carrément preuve d’audace et utilisent très subtilement ce passé pour critiquer le présent (mais bon, pas trop quand même). La question du Yuri et du Yaoï est également épineuse dans les animes chinoises dans un pays où l’homosexualité est très mal vu ! Ainsi certains épisodes depar exemple ont du être réédités. Rocen a eu des ennuis avec(En même temps, il y est allé fort. Go Rocen, Go !). La violence doit être aussi limitée ( Par exemple, G.C. May a du revoir sa copie pour les deux derniers épisodes de, on ignore encore à ce jour si c’était sous la pression du pouvoir où si c’était simplement Tencent qui souhaitait que la série soit plus « grand public ») quand à la question du traitement de la sexualité ou de l’hérotisme elle est clairement plus encadrée que dans le reste du monde (on va dire qu’on en voit moins, mais cela n’empêche pas à des animes de type harem d’exister () voir la présence d’anime légèrement ecchi (). Pour le moment, les studios d’animation semblent avoir trouver un équilibre soutenable avec la censure mais celle-ci peut évoluer et pas dans le bon sens (J’avoue personnellement être très pessimiste sur cette question).C’est une particularité vraiment chinoise mais les animes 3D ont subi là-bas un développement énorme et sont aussi importantes en nombre quasiment que les animes 2D. Cela est un frein pour nous, occidentaux, qui ne sommes absolument pas habitués à ce format surtout que la Chine accuse encore un peu de retard dans le domaine. La raison de l’importance de la présence des animes 3D est liée au fait que le plus gros succès de l’animation chinoise en Chine est tout simplement un Wuxia 3D appelé «» (Qin’s Moon dans le monde du fansub) qui date de 2007 (et a particulièrement mal vieilli). C’est bien simple, en 2007, le marché était absolument défavorable à la création d’animes chinoises : il n’y avait pas d’investisseurs (je pense que le studio a obtenu des subventions de sa province) et les animateurs n’avaient ni les savoir faire et ni le matériel pour pouvoir tenir face à la concurrence des productions japonaises. Je pense que c’est en prenant en considération ces deux points que Sparkly a choisit de faire une anime 3D (ça coûtait apparemment bien moins cher et c’était plus rapide à produire à l'époque) et le succès de la série va faire qu’elle va être rapidement imitée par d’autres studios et se banaliser.Il n’y a que quelques sociétés qui investissent dans l’animation chinoise mais elles y investissent vraiment massivement. Elles veulent donc des garanties de retours sur investissements. Pour cela,Les licences originales qui appartiennent au studio sont extrêmement rares pour ne pas dire exceptionnelles ! «” est l’adaptation d’une Web Novel,est l’adaptation d’une Web novel,est tire d’une légende chinoise parmi les plus connues,est une adaptation d’un manhua à succès,» est une adaptation d’un web novel etc. De plus, comme la licence appartient souvent à l’investisseur (surtout quand il s’agit de Tencent), il peut d’une saison à l’autre d’une anime changé de studio de production (comme c’est le cas pour « the king avatar » ou la deuxième saison ne sera pas réalisée par le même studio qui a fait la première.)Bon, j’en oublie encore certainement beaucoup pour ce qui est de l’animation chinoise.. Le nombre de séries non traduite est phénoménal.car ils ne savent pas lire le chinois (les animes ont les sous-titres en chinois et le chinois est beaucoup plus facile à lire qu’à écouter. En tout cas, moi je passe par ces sous-titres pour traduire) ce qui a conduit à énormément d’erreurs de traductions. Le débat se porte donc sur la question vaut il mieux une anime mal traduite où une anime absolument pas traduite ? Je ne me prononcerai pas sur cette question. A noter que le vole de sub commence aussi à se généraliser puisque l’animation chinoise monte en puissance.J’en ai repéré quatre (la mienne comprise dedans). Elles traduisent quasiment toutes à partir de l’anglais et je trouve qu’elles font toutes un travail très sérieux. Les voici :: (site plus chaine youtube)Il s’agit d’une équipe avec un nombre de membres relativement nombreux mais qui ne traduit pas seulement des donghua et pas seulement des animations d’ailleurs.Projets :(SF, 3D, a venir)(pas vu)(Monde de l’E-sport, première saison, OVA, deuxième saison et film d’animation à venir)(pas vu)(pas encore vu mais compte le regarder)= «(saison 1 et 2, Harem, je n’ai pas regardé jusqu’au bout mais il a ses fans): (site et chaine youtube)Une équipe qui fait des animes et des drama, pas seulement du chinois.Projets :(Shonen, romance, saison 1 à 5 de traduite, sont en train de finir de traduire la saison 6 et ils feront aussi la 7)(Shonen, légèrement echi, très moyen de mon point de vue mais beaucoup de personnes aiment bien): (chaine youtube)Ils ne sont que deux dans l’équipe mais, en revanche, ils ne traduisent que des séries chinoises (de l’anglais).Projets :(et oui, les équipes de sub françaises n’ont pas de contact entre elles d’où ce genre d’accidents peuvent arriver)(pas vu)(chaine youtube, site en préparation)Je suis toute seule, je traduis du chinois.Projets := «» (3D, historico-fantastique, en cours)(3D, fantaisie, Je le fais pour aider une personne qui utilsait un logiciel de trad pour le subber en anglais. J’en profite donc pour proposer une traduction française. Cette série ne sera pas sur Youtube (sujette au copyright strike bien que pas licensée hors de Chine. En cours, pas d’épisodes encore uploadés. Je ne connais pas cette série, je viens juste de faire le premier épisode, j’espère que je vais aimer) [UP : je n'ai pas aimé cette série, j'ai donc laissé tomber, je fais à la place( je compte de temps à autre traduire et uploader des trailers de film ou de séries d’animations chinoises)[UP : projet suspendu pour l'instant en faveur du site]Je voulais faire un espace de présentation des équipes de traduction américaines mais après trois heures de rédaction et 7 pages Word remplies, je crois que je vais m’en abstenir pour le moment. Je vais donc passer au sujet intéressant de ce post. Quelques noms de films et de séries de l’animation chinoise. Attention, je suis loin d’avoir vu tout ce qui est disponible en sub et mes goûts sont peut-être différents des vôtres.C’est bien simple, le must de l’animation 3D en Chine. Comme White Snake a de forte chance d’être licensée en Occident, je suis réticente à vous communiquer un lien vers le sub anglais.Premier film d’animation chinois qui a eu du succès dans les salles de cinéma en Chine et qui a fait parler de lui à l’extérieur. Sa genèse a été particulièrement compliquée. Il s’agit à l’origine d’un projet amateur financé par Kickstarter qui a du être mis en pause deux fois au cours de son développement faute de budget et qui a mis 10 ans pour être réalisé. C’est un véritable miraculé. Il a de nombreux défauts (héroïne insupportable, certaines scènes mille fois trop longues, nudité censurée etc) mais il faut tout de même le regarder.Une des premières animes chinoises a avoir été subée et elle a énormément de succès (du moins pour une anime chinoise, elles sont quand même des animes de niches dans le monde du Sub.) Elle est l’adaptation d’un manhua du même nom. Si les premières saisons sont tous justes moyennes et risquent d’avantage de vous donner envie de ne pas continuer à suivre, je vous jure que c’est une excellente anime mais qui prend son temps pour développer son intrigue (par contre, si vous n’êtes pas emballé après la troisième saison, il est inutile de persévérer.) C’est un anime qui se situe dans le monde moderne mais où les yaoguai (les esprits) sont bien présents. Les esprits renard match-maker de Tushan en font partie. Leur mission est d’aider les yaoguai (qui sont immortels) à retrouver la réincarnation de leur grand amour si celui était un humain (qui sont mortels). Cependant, d’autres enjeux vont vite se dessiner. Subé par Alisand fansub (français) guodong sub (anglais).e ne vais pas ya aller par quatre chemins. Cette anime représente ce qui se fait de mieux dans l’animation chinoise 2D. Si vous ne craignez pas le yaoï léger, il faut que vous la regardiez. Wei Wuxian est un personnage détesté dans l’histoire car il aurait semé la terreur il y a une vingtaine d’années en pratiquant la « cultivation » de l’énergie spirituelle liée au ressentiment. (bon, expliqué le concept de « cultivation » c’est compliqué. Pour simplifier, il s’agit de l’acte de « cultiver » sa force spirituelle et mentale. En gros, de l’entretenir et la développer.) Il y a plus d’une dizaine d’années, l’homme s’est fait tué par une des personnes qu’il aimait le plus. Maintenant, un gamin lui offre son corps en sacrifice en échange, Wei Wuxian doit réaliser la vengeance de son hôte. Le problème, c’est qu’en réalité, Wei Wuxian n’est absolument pas le monstre que tout le monde prétend qu’il ait été. La première saison revient sur le passé de Wei Wuxian et sur les raisons qui l’ont poussé à choisir la voie de la cultivation démoniaque.Attention, cette série n’est pas facile pour les peu habitués aux noms chinois. Il va parfois falloir que vous reteniez deux noms par personnages, le nom de naissance et le « courtesy name » (je traduis ça par nom de politesse). Subbé par Guodong Sub (anglais uniquement). Cette série étant sujette au copyright strike, vous ne la trouverez pas sur Youtube.saison 1saison 4 ou 5C’est une anime 3D qui date de 2007 et qui est un des grands noms de l’animation chinoise. Aujourd’hui, l’anime à 12 ans et elle a mûrit avec son public (même si les héros principaux restent encore des gamins). Les trois premières saisons sont vraiment très moches. Beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à les regarder tellement elles sont moches. Je vous aurais prévenu. Si la première saison de Qin’s Moon est moyenne (mais j’adore l’ambiance Chine ancienne), l’anime monte rapidement en puissance. En -221 avant JC, la période des Royaumes Combattants s’achève. Un des sept royaumes est parvenu à conquérir tous les autres et devient le premier empire. Pourtant, si la fondation de cet empire a mis fin à une période sanglante, ce dernier n’en est pas moins terrible et autoritaire et des personnes continuent à vouloir lui résister. Ge Nie est un ancien garde du corps de l’empereur qui a fait défection pour protéger un jeune garçon (Tianming, le héros de la série) que l’empire pourchasse. I. Je suis une fan absolue. Subber en anglais uniquement par Bailey341 (saison 1 à 4) et Mooncake (saison 5) et en français par Qing Long Sub.Il s’agit de la préquelle de “the legend of Qin” (donc forcément 3D) qui se déroule avant la fin de la période des Royaumes combattants. Des sept royaumes, celui de Han est le plus petit et le plus faible. Han Fei, neuvième prince de ce royaume et disciple d’un maître confucianiste, retourne dans son foyer où il constate l’étendue du danger qui menace son royaume gangrené par la corruption. Il va s’allier avec des personnes qui deviendront des amis afin de tenter de sauver son royaume. Nine songs vise un public plus âgé que The Legend of Qin. Les jeux d’esprits et de manipulations y ont une place importante (regardez au-delà du deuxième épisode) dans la guerre de pouvoir qui se déroule au sein de la cour du royaume de Han. Cependant, comme tout dans son ainé, il y a bien de la baston. Subbée en anglais par Mooncake , en français par Qing Long Sub (en cours)L’anime (2D) qui a fait connaître l’animation chinoise dans le monde du sub. King Avatar raconte l’histoire de Yue Xiu, un champion dans le domaine de l’E-sport qui se fait chasser de l’équipe qu’il dirigeait car trop vieux et pas assez exploitable commercialement (il refuse de faire de la publicité pour des produits dérivés) et il a du donner son personnage à un autre joueurs. Pourtant, Yue Xiu est bien trop passionné par le jeu Glory pour ne pas vouloir essayer de se recréer un nouvel avatar dans l’anonymat mais qui se fera vite remarquer. Disponible en anglais par Guodong sub et en français par la team Yarashii. Cette série fait l’objet d’un copyright strike, vous ne la trouverez pas directement sur Youtube.Une des rares animes de SF chinoise (3D). Birgthgilin, la planète des humains, des Aésirs et des mutants se meurt. Elle est aussi la scène de conflits et de luttes d’influence entre factions dont la population est l’otage impuissant. Pourtant, un jeune garçon et Aésir, Ray Adas, pourrait bien faire évoluer la situation. Subbée en anglais par Mooncake.Des personnes qui n’ont aucun liens entres elles et qui ne se connaissent pas se retrouvent prisonnières dans une île inconnue où elles sont pourchassées sans savoir pourquoi. S’agit-il d’un escape game grandeur nature où la survie est le prix de la victoire ? Nul ne le sait, surtout que la personne susceptible d’avoir les réponses est victime d’amnésie suite à un accident qui a eu lieu peu de temps après son arrivé sur l’île. Les survivants vont essayer de collaborer mais la tentation de trahir un de ses camarades pour augmenter ses chances de survie est forte. C’est une anime 2D excellente même si un passage m’a saoulé (Purée Su Jin !! Qu’est-ce que tu attends pour te venger ? Tu as oublié ce qu’il a fait ?). Subbée par Guodong Sub.Là encore, c’est une anime 3D (C’est du Sparkly donc forcément en 3D). 1045 avt JC, le dernier roi de la dynastie des Shang se rebelle contre la tyrannie que les dieux font peser sur l’humanité. Wugeng, son fils, doit fuir et sera confronté à un combat difficile pour la survie et pour ensuite mettre fin définitivement à la tyrannie des dieux. Si j’ai été dubitative à la première moitié de la première saison(ça me paraissait trop manichéen pour être manichéen), les choses deviennent bien plus intéressantes à partir de la seconde moitié de cette saison. C’est vraiment une excellente série de mon point de vu. Subbée en anglais par Flycrane01 (Daily motion uniquement)Je ne suis pas une grande fan de cette série (je l’aime bien sans plus) mais la personne qui m’a aidé dans quelques unes de mes corrections adore). Accusé d’avoir divulgué les secrets de sa secte, Tang San se suicide plutôt que d’être confronté au déshonneur. Il renaît dans le monde de Douluo Dalu où des personnes possèdent des capacités de combat liés à un esprit présent dans leur âme. Cependant, l’esprit de Tang San est « une herbe bleu », le type d’esprit réputé être complètement inutile. Le scénario de Douluo Dalu (série 3D) ne casse pas trois pattes à un canard et je ne me suis pas vraiment attachée aux personnages. Cependant, je dois reconnaître que son univers est bien construit et que les bases de son système de combat sont intéressantes et cohérentes. En fait, quand je regarde Douluo Dalu, j’éprouve une certaine nostalgie car il me rappel les JRPG des années 90 que j’affectionnais particulièrement (peut-être est-ce la musique…). ON regrettera la pub inclue directement dans les épisodes ! Subbée en anglais par Crimson Sub, indisponible sur Youtube car elle est aussi surveillée par le plus grand copyright striker des sub d’animes chinoises à savoir Tencent.Encore une série 3D. Dans un passé lointain, des âmes décédées pleines de ressentiment pouvaient prendre le contrôle d’un humain afin d’assouvir leur vengeance. Le but des « maîtres des esprits », une association secrète mais très puissante, est d’éliminer toutes ses manifestations de ces esprits même si cela implique l’élimination de l’humain possédé. Dongfang Baily qui est à la recherche de sa femme disparue et Xuan Tan une jeune femme qui cherche de l’aide pour traquer le tueur qui a massacré l’intégralité de son clan. Ils vont croiser leur chemin. Attention ! Cette série n’est pas interdite au moins de 18 ans en Chine pour rien ! Il s’agit d’une série résolument adulte où des tentatives de viols sont présentes ! Bon, c’est chinois donc rien n’est montré mais c’est quand même particulier le nombre d’obsédé(e)s qu’il y a dans cette série. Vous êtes prévenus. Çà saigne aussi pas mal parfois. Le thème de l’homosexualité est présent et ce n’est pas du subtil (d’ailleurs, je trouve qu’ils exagèrent franchement avec les clichés, ça m’avait vraiment saoulée d’ailleurs). Pourtant, malgré les apparences (je parle des clichés), la série n’est absolument pas homophobe, au contraire… D’ailleur, je crois que le studio a eu des ennuies avec ça. Purée, j’ai encore du mal à croire qu’un studio ait eu un tel courage en Chine. Subbée par Flycrane01 sur daily motion. (A noter qu’il y a d’autres séries « Portrait of Jianghu » qui sont juste développées par le même studio mais qui n’auraient apparemment pas de liens scénaristiques entre eux. Je n’ ai pas encore eu l’occasion de les regarder).Beryl et Saphire c’est du quasi n’importe quoi avec des scènes de vie, de la parodie et du ayoÏ (les autorités n’aiment pas mais c’est à la mode en Chine, je ne vous parle pas des fanfictions…). Il y a plusieurs arc dans cette anime (2D), l’Arc des démons se déroule dans un jeu vidéo de type Dongeon Explorer, l’arc des Robot parle de la création du premier robot par Saphire et l’évolution de sa relation avec lui, l’arc de « l’école » est une parodie des animes ayant pour thème le milieu scolaire etc. Berryl et saphire c’est un épisode de 5 minutes tous les jours de la semaine avec un spécial le Week-End qui dure 20 minutes. J’aime bien cette série mais ce qui était au début une légère critique de la société est devenue au fur et à mesure une série surtout ayoï pour faire plaisir aux fan-girls. Je trouve que certains épisodes ont tendance à raconter la même chose. Ça reste une série sympa pour les non allergiques au Yaoï. Subbée par Guodong Sub (anglais). Attention, parfois Guodong propse deux versions d’un même épisode : la version censurée (survival) et la version avant la censure (director cut).(Cependant, une bonne partie des non subbés sont à jeter).