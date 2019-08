Sorti sur PlayStation 3 en mars 2012 et PlayStation 4 en juillet 2015, Journey promet une aventure à vivre en solitaire ou aux côtés d'un inconnu certes courte (une poignée d'heures), mais marquante grâce à son charme artistique. Il avait refait surface en juin dernier sur PC (Epic Games Store), et il s'invite désormais sur iPod, iPad et iPod Touch au prix tout doux de 5,49€. Rassurez-vous, le "multijoueur" qui fait sa particularité est bien de la partie. L'occasion de rappeler la sortie de Sky : Children of the Light, véritable successeur spirituel de Journey qui propose un voyage tourné vers les interactions sociales, le tout en free-to-play. Uniquement disponible sur iOS pour le moment, le titre sortira plus tard sur PC, consoles et Android.