Est-il encore nécessaire de vous exposer la situation concernant l'Epic Games Store ? Si vous n'avez pas suivi l'actualité de l'industrie ces derniers mois, le marché de la vente de jeux dématérialisés doit désormais compter sur Epic Games qui a lancé sa plateforme baptisée Epic Games Store. Un nouvel acteur qui apporte aussi bien de bonnes choses que des idées très regrettables...



Mais pour l'instant, ce sont surtout les développeurs qui semblent profiter le plus de ce soft puisque nous voyons de nombreux studios faire de leur création une exclusivité Epic Games Store en échange d'un joli petit chèque. Nous vous parlions il y a quelques jours du choix des développeurs de Ooblets, ou encore de la déconvenue du studio à l'origine de SkateBIRD. Quoi qu'il en soit, il semblerait que la nouvelle politique menée par la firme de Tim Sweeney soit particulièrement intéressante pour les jeunes développeurs en quête d'une certaine sécurité. Selon Jason Schreier, journaliste chez Kotaku, certains indépendants se voient proposer des sommes leur garantissant d'atteindre un seuil de rentabilité en échange d'une exclusivité.

Cette politique d'exclusivité menée par Epic Games semble donc de plus en plus importante et centrale dans le plan de développement de sa boutique en ligne. Un soupçon de stabilité qui s'avère donc intéressant pour les développeurs, mais moins pour les joueurs qui regrettent de devoir passer par une énième application bien moins fournie que Steam en termes de fonctionnalités. Après avoir reçu moult insultes, Schreier a précisé qu'il encourageait toute initiative visant à briser le monopole de Steam et offrant des opportunités pareilles aux développeurs.



Pourtant on imagine bien que cette belle politique n'est pas destinée à durer éternellement, mais plutôt à servir de levier pour l'Epic Games Store. Un changement de cap d'autant plus attendu que l'entreprise américaine n'est pas connue pour ses actions vertueuses. Son CEO Tim Sweeney compte actuellement une fortune personnelle estimée à 7 milliards de dollars, tandis que des voix se sont élevées pour mettre en lumière une culture du crunch particulièrement lourde au sein du studio. Des faits qui forcent Schreier a nuancer ses propos dans un troisième tweet.

"Je devrais ajouter bien sûr qu'Epic Games a beaucoup de problèmes qui lui sont propres (dont une culture du crunch). Son CEO possèderait une fortune supérieure à 7 milliards, ce qui est en soit bien moins éthique que tout ce qui concerne l'Epic Games Store et devrait être illégal."