Let's Play

Si vous aimez bien les jeux de plateforme, et les niveau "corsés" de Mario Maker 2, vous pouvez faire un tour du côté de Robbie Swifthand sur Nintendo Switch, qui sort 11 mois après la version PC et qui vous propose de nombreux niveaux corsés pour arrive à la fin de l'aventureMAJ : la version Switch contient 90 niveaux, comme la version PC, et elle est vendue 17,99 € (elle était en précommande à 12 €).Mon test de la version PC reste valable, à noter que curieusement certaines cutscenes sont en 30 fps, et qu'il y a quelques ralentissement lorsqu'il y a trop d'éléments à l'écran (sans que cela ne m'est non plus impacté). Le jeu tourne en 60 fps / 1080p (pour les puristes).