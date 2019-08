Alors dans l'ordre:Il était prévu que 4 personnages DLC débarquent en 2019, ils seront finalement 5: en plus de Rimururu, Basara, Kazama et Wan-Fu, Shizumaru rejoint les personnages jouables et sera un personnage à récupérer GRATUITEMENT. Ainsi on aura droit à un personnage par mois...Et ils ont déjà annoncés une nouvelle saison (season pass 2 quoi!) avec un premier personnage confirmé: Mina Majikina qui sera rejoint par 3 autres personnages en 2020.KOF XV à été annoncé officiellement en développement (alors que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent dessus et qu'ils ont déjà confirmés une sortie pour 2020)Du SNK, il y en aura aussi dans Soulcalibur 6.Après DOA qui a accueilli Mai Shiranui (pour des raisons évidentes!) et Tekken qui eu droit au très classe Geese Howard, Haomaru est le guest character de la season 2 du titre de Namco.Bref, SNK est "on fire", en attendant l'annonce du prochain Metal Slug lui aussi déjà confirmé pour l'an prochain.PS: Apparemment les leaks étaient justes, il ne manque désormais plus que l'annonce du nouveau Guilty Gear!